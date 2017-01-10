Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: İkisini de kaybederiz

Beştepe'de kaymakamlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleden ekonomiye önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: İkisini de kaybederiz
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kaymakamlarla bir araya geldi "Yaşadığımız dönem rutin bir dönem değildir, olağanüstüdür. Bugün Türkiye yeni bir istiklal ve istikbal mücadelesi vermektedir" diyen Erdoğan, terörle mücadelenin yeterli olmadığını vurgulayarak "Teröre odaklanıp, Ekonomiyi ihmal edersek terörün önünü açmış oluruz. Yatırımlarımızı yürütürken güvenlikten ödün verirsek ikisini birden kaybederiz." dedi.

 
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