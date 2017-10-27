Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD yetkilileri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik ile beraberindeki heyeti kabul etti.

ELİNİZİ TAŞIN ALTINA SOKUN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan'ın kabul ettiği heyette, TÜSİAD Başkanı Bilecik'in yanı sıra Başkan Yardımcıları Ali Koç ve Murat Özyeğin de yer aldı. Görüşmede, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkiler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasından elini taşın altına sokmasını isterken