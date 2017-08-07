Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hançeri hedefe doğrultacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni ve önemli adımlarının olacağı yönündeki açıklaması bölge medyasında yankı buldu

07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hançeri hedefe doğrultacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde önemli adımların atılacağına ilişkin açıklamasını ele alan İran'ın İngilizce yayın yapana kanalı PRESS TV'de "Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınırda askeri varlığını takviye ettikten sonra Suriye topraklarında yaklaşan operasyonlar uyarısını yaptı" değerlendirmesiyle verdi.

Erbil'den yayın yapan Rudaw İngilizce ise, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde 'hançeri hedefe doğrultacak" sözlerini kullandı.

Rudaw, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerinin Suriye'nin kuzeyinde YPG ile Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu arasındaki gerilimlerin yeniden yükseldiği bir dönemde geldiğine işaret etti.

TÜRKİYE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR

Ürdün'ün başkenti Amman merkezli Albawaba medya grubu ise Türkiye'nin "Kürt militanlarının tehditlerine karşı güney sınırındaki askeri varlığını artırdığı" yönündeki haberlere dikkat çekti.

Türkiye'nin, YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına "şiddetle karşı çıktığını" belirten Albawaba, Türkiye'nin Suriye'de İslam Devleti ile verilen savaşta ABD'nin kilit bir müttefiki olan YPG'yi terör örgütü ve Türkiye içerisinde faaliyet gösteren Kürt militanlarının bir uzantısı olarak gördüğünü söyledi.

"ADIMLARIMIZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak" ifadelerine yer vermişti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:00
  1. suriye
  2. Adım
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum'da art arda iki deprem!
    1. Bodrum'da art arda iki deprem!
    2. Suudi Arabistan 'Esed' kararını verdi!
    3. Akit’in haberi ses getirdi… O ilçe..
    4. İhanet toplantısında 'Kılıçdaroğlu'..
    5. Muğla’'da küçük yaştaki iki sürücü..
    6. Amerika'da sel uyarısı yapıldı
    7. Tuğsuz cirit atmada finale yükseldi
    8. Kenya'da trafik kazası: 10 kişi öldü
    9. Toprak'ın burnu kırıldı!
    10. Denizli-Antalya karayolunda heyelan..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hançeri..
    12. Akıncı iki ayrı devlet sinyali verdi..
    13. CHP tek tip elbise uygulamasına karşı!
    14. Pülümür’de 3 PKK'lı terörist ölü ele..
    15. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan..
    16. Afganistan’da DAEŞ ve Taliban..
    17. Dikkat! 5 derece daha yükselecek
    18. Altın fiyatları bugün kaç liradan..
    19. İsrail'e Afrika'da şok! Reddettiler...
    20. Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan..
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Alman kanalıyla basılınca kaçtı!
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!
    Sözcü’den rezalet karikatür… Açıkça itiraf ettiler!