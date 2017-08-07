Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye hançeri hedefe doğrultacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde önemli adımların atılacağına ilişkin açıklamasını ele alan İran'ın İngilizce yayın yapana kanalı PRESS TV'de "Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınırda askeri varlığını takviye ettikten sonra Suriye topraklarında yaklaşan operasyonlar uyarısını yaptı" değerlendirmesiyle verdi.

Erbil'den yayın yapan Rudaw İngilizce ise, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde 'hançeri hedefe doğrultacak" sözlerini kullandı.

Rudaw, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerinin Suriye'nin kuzeyinde YPG ile Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu arasındaki gerilimlerin yeniden yükseldiği bir dönemde geldiğine işaret etti.

TÜRKİYE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR

Ürdün'ün başkenti Amman merkezli Albawaba medya grubu ise Türkiye'nin "Kürt militanlarının tehditlerine karşı güney sınırındaki askeri varlığını artırdığı" yönündeki haberlere dikkat çekti.

Türkiye'nin, YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına "şiddetle karşı çıktığını" belirten Albawaba, Türkiye'nin Suriye'de İslam Devleti ile verilen savaşta ABD'nin kilit bir müttefiki olan YPG'yi terör örgütü ve Türkiye içerisinde faaliyet gösteren Kürt militanlarının bir uzantısı olarak gördüğünü söyledi.

"ADIMLARIMIZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak" ifadelerine yer vermişti.