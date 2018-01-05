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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm alanlarda işbirliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliği iddialarına yanıt verdi: "Doğruluk payı yok."Beşiktaş Belediye Başkanının görevden alınmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı, "Demek ki bir su kaçağı var" dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 09:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm alanlarda işbirliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFransa'ya hareketi öncesinde basın açıklaması yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: 

Fransa görüşlerimizin ve tutumlarımızın büyük ölçüde örtüştüğü bir ülke. Karşılaştığımız krizler de ülkelerimiz arasında yakın bri dayanışmayı elzem kılıyor. Cumhurbaşkanı Macron'la pek çok konuda yakın temas halindeyiz. Bu ziyareti çok önemsiyorum ve bu ziyarette de çok geniş başlıklarda görüşmelerimiz olacak ve bu ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkilerden tutunuz, bölgesel tüm konuları ele alacağımız bir ziyaret olacak gerçekleşecek. İstişarelerimizi kendileri ile bundan sonraki süreçte de sürdüreceğiz. Bölgesel ve uluslararası barış anlamında da hayati önem taşıdığına inanıyorum.

Bölgemizde koalisyon güçleri var. Fransa'nın da aktif rol oynadığı hepimizin malumudur. Buradaki gelişmelerin ne durumda olduğunu da görüşme fırsatımız olacak. Filistin, Kudüs, Suriye, Irak bşata olmak üzere ortak ilgi alanındaki konuları değerlendirme fırsatımız olacak. Türkiye-AB ilişkilerini, ki Fransa AB'de etkin bir ülke, Kıbrıs'a ilişkin son gelişmeleri de ele alabileceğimize inanıyorum.

Aramızda ciddi bir ticaret açığı yok ama 2016'da 13.5 milyarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Hedef 20 milyar avroydu. Bunu 20 milyar avroya taşımamız büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Türkiye'deki yatırım imkanlarını ve ikili ticaret ilişkilerimizi daha da geliştirmenin yollarını değerlendireceğiz.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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