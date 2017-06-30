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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, "Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı görüşmesi az önce sona erdi" dedi.

30 Haziran 2017 Cuma 17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ünal, "Sayın Genel Başkanımız, Trump'la yapacağı telefon görüşmesi için Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantımızın başkanlığını Sayın Genel Başkan Vekilimiz, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'e bırakarak görüşmeyi yapmak için Külliye'ye geçti ve Trump'la yapılan görüşme az önce sona erdi. Birazdan Sayın Genel Başkanımız Putin'le bir telefon görüşmesi yapacak." dedi. 

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:27
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