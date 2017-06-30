Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.

30 Haziran 2017 Cuma 09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmenin TSİ 16.30'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 16 Mayıs'ta Washington'ı ziyaret etmiş ve Beyaz Saray'da Trump ile baş başa görüşmüştü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 09:55
  1. ABD
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Saray
  5. Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Recep Tayyip
  8. Washington
  9. Beyaz Saray
  10. 6 Mayıs
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu
    1. İstanbul’da zehir tacirlerine şafak..
    2. Balık avlarken ağa takılan genç boğuldu
    3. Hakkari’de sıcaklarla mücadele
    4. FETÖ’cülere özel harekatlı operasyon
    5. Simav’da hurdalık yangını
    6. Çıraklıktan başladı patron oldu
    7. Kadını araçtan yola attılar
    8. Kars’ta tehditle bir iş yerini gasp..
    9. Yolcu otobüsü otomobili ikiye böldü: 2..
    10. Serbest piyasada döviz fiyatları
    11. Ayvalık’ta trafik kazası: 1’i bebek 4..
    12. O ülkede patlama: 3 ölü
    13. Rusya bu görüntüyü konuşuyor! 'yine..
    14. ''Tek çözüm İsrail'in 50 yıllık işgali..
    15. Paris'te bir kişi gözaltına alındı
    16. Trump ABD-Meksika arasında yeni petrol..
    17. Meteorolojiden kritik uyarı!
    18. Trump Almanya’da Putin ile görüşecek
    19. Sigaraya otomatik zam uygulanmayacak
    20. Trump'ın vize yasağı yürürlüğe girdi
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...