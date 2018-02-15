Cumhurbaşkanı Erdoğan Tillerson'ı kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'ı kabulü başladı.15 Şubat 2018 Perşembe 19:46
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, çalışma ziyareti çerçevesinde Ankara'ya geldi.
Tillerson'un uçağı, saat 17.40 civarında Esenboğa Havalimanı'na indi. Tillerson beraberindeki heyetle, bir süre sonra VIP bölümünden çıkarak aracına bindi.
Havalimanının VIP girişi ve çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.
GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR
Rex Tillerson, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ediyor.
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