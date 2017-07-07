Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü söküp atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ’lı teröristleri tamamen temizleyerek 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı’yla, aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirdik” dedi. Resmi ziyaret için Türkiye’de bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısnda konuşan Erdoğan, bölgesel sorunların yanı sıra Katar’daki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Erdoğan, “Dünyadaki terörle mücadele noktasında müşterek ne gibi adımlar atabiliriz, bunları konuşma fırsatımız oldu” ifadesini kullandı.

FETÖ’YÜ DÜNYADAN DEFEDECEĞİZ

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle güvenlik iş birliği ve terörle mücadele konusunda fikir teatisinde bulunduk, önemli kararlar aldık. DEAŞ ve FETÖ gibi mukaddes dinimizi kendi kirli amaçlarına alet eden, iki ülke için de tehdit oluşturan şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Endonezya, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, bunun acısını defaatle yaşamış olan bir ülkedir. Bilhassa DEAŞ gibi terör örgütlerinin Endonezya’nın huzur ve istikrarına kastettiğini gayet iyi biliyoruz. Türkiye olarak teröristler arasında ayrım yapmadan, terörü bölgemizden söküp atmak için çetin ve çok taraflı bir mücadele yürütüyoruz. Endonezyalı kardeşlerime FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemize verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum. Bu eli kanlı çetenin ortak gayretlerimize, kökünün kurutulacağına, tüm ülkelerden defedileceğine inanıyorum.”

Endonezya ile 10 MİLYAR DOLAR

Endonezya ile ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirdiklerini de belirten Erdoğan, şunları söyledi: “2000’li yıllarda aramızdaki ticaret hacmi 260 milyon dolardı. 2016’da ise bu, 1.7 milyar dolara yükseldi. Tabii bu bizim için yeterli bir rakam değil. Nüfus hacmine baktığımız zaman ikimizin toplam hacmiyle birlikte inanıyorum ki bundan sonraki süreç çok daha farklı olacaktır ve 10 milyar dolar hedefini belirlemiştik, bu hedefe de ulaşacağımıza inanıyorum.” Widodo’nun, iş adamları ile bir araya gelerek, somut iş birliği alanlarını da ayrıca ele alacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasında başta Birleşmiş Milletler, G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8 olmak üzere birçok platformda iş birliği olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE MÜTHİŞ POTANSİYELE SAHİP

Türkiye’yi ziyaret ettiği için onur duyduğunu belirten Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ise, Türkiye ile ülkesi arasında yatırımlar, ticaret, enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda büyük iş birliği potansiyeli bulunduğunu söyledi. Widodo şunları dile getirdi: “Terörle mücadelede Endonezya ve Türkiye iş birliğini özellikle yabancı savaşçılar konusunda daha da güçlendirmeye karar verdik. Endonezya ve Türkiye, iş birliği anlamında inanılmaz potansiyele sahip iki ülkedir. Katar’a yönelik abluka ise ümit ediyorum ki iletişim kanallarının açılması ve yapıcı bir diyalogla bu konunun üstesinden gelinecektir.”

“Almanya intihar ediyor!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da, Türklere hitap etmesinin engellenmesine ilişkin, “Şimdi de G20’ye gideceğiz, ‘Hamburg’da G-20 toplantısı ve oradaki vatandaşlarımızla buluşalım’ diyoruz ve Alman makamları her yere talimatları veriyorlar, ‘Erdoğan’ı konuşturmayacaksınız.’ Böyle bir anlayış olur mu ya, böyle bir şey olur mu? Bu çok çirkin bir şey ve ben böyle bir şeye rastlamadım. Almanya intihar ediyor ve bu bir siyasi intihardır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Alman Die Zeit gazetesine verdiği mülakatta, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkileri bugüne kadar hep korumak istediklerini, halen bu isteğe sahip olduklarını belirterek, “Bundan sonraki süreçte de biz birbirimize muhtacız, bunu korumak durumundayız çünkü 3 milyon Türk’ün orada olması sıradan bir olay değil. Bizim orada 80 bin Türk şirketi var ve 480 bin insan istihdam ediyorlar, bunu bir kenara atamazsın” dedi.

TERÖRİSTİ KORUYAN ÜLKE

Erdoğan, şöyle devam ettİ: “Şu anda bizim aramızdaki ticaret hacmi 35,5 milyar dolar, bu denli ilişkilerimiz var, bunu kalkıp da bir terör örgütüne ve o terör örgütünün mensuplarına, kalkıp Alman yönetimi bunu feda ederse yazık eder. Bakın bir referandum olayında Alman milletvekilleri tamamıyla ‘hayır’ kampanyasına çalışmışlardır, bizzat destek vermişlerdir ve şahsımla ilgili aleyhte çok çirkin hakaretamiz ifadeler kullanmışlardır. Bütün bunlar olurken, ne yazık ki Almanya’da en üst düzeyde ilişkilerimizin olduğu dostlarımız bunlara biraz sessiz kalmışlardır. Türkiye’de idam yok, bahane uydurmayın. 4500 dosyayı Merkel’e verdim. Bu teröristleri Türkiye’ye iade etmeleri lazım. Türkiye’ye iade etmedikleri süre içerisinde, Türkiye, Almanya’ya teröristleri koruyan bir ülke gözüyle bakacaktır, bunu böyle bilin.”