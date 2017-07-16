Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 1'inci yılı nedeniyle Ulus'taki Birinci Meclis binası önünden TBMM'ye kadar süren "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e gelerek protokoldeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından anma töreni başladı. 15 Temmuz şehitleri adına Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dua okuyor.

3 kilometrelik bayrakla geldiler

Ankaralılar, Milli Birlik Yürüyüşü'yle akın akın Meclis önüne geldi. Ulus'taki Birinci Meclis binasından başlayan yürüyüş, Sıhhiye ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı güzergahından devam ederek TBMM'de sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, uzunluğu üç kilometreyi bulan Türk bayrağı ile şehitlerin fotoğraflarını taşıdı.

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