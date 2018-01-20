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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin

Türkiye’nin vesayet odakları nedeniyle yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan “Uyum yasalarını uzatmadan tamamlayın” talimatı verdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin uyum yasaları ile oluşturduğu komisyonların üyeleri ile yaptığı toplantıda, çalışmaların çerçevesi ve süresini konuştu. Erdoğan, 6 aylık süre verdi. Bu süre Meclis tatile girmeden doluyor. Türkiye'nin vesayet odakları nedeniyle yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Erdoğan, "Biz anayasa değişikliği ile vesayet odaklarını kaldırdık. Şimdi kurumsal olarak kaldıracağız. Onun için uyum yasaları vesayeti kaldıracak şekilde hazırlanmalı" dedi.

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, uyum yasalarının daha hızlı TBMM'den geçmesini sağlamak için İçtüzük'te bu yönde bir değişiklik yapılması da önerildi. Bu konu gelişmelere göre daha sonra ele alınacak.

'ÜST DÜZEY' TANIMI

AK Parti'nin komisyonları çalışmalar için kolları sıvadı. Personel reformu komisyonunun öncelikli olarak anayasaya yazılan "üst düzey yönetici"den neyin kastedildiğine ilişkin bir tanım yapacak. Prensip olarak genel müdür ve üstü yöneticiler, kaymakam, vali, büyükelçi, kurum başkanı pozisyonları cumhurbaşkanı ile gelip cumhurbaşkanı ile gidecekler. Bu kadroların altında kalan kariyer bürokratları ise sürekli devlet memuru olarak görev yapacak.

MAAŞ DÜZENLEMESİ

AK Parti'nin uyum yasaları kapsamında kamudaki ücret politikasını da masaya yatırması bekleniyor.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 10:32
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti
  3. TBMM
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