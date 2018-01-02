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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'den ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

02 Ocak 2018 Salı 20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mart ayında evinde ziyaret ettiği 23 yaşındaki kas hastası Abdullah Samet Demir'in Sultanbeyli Abdurahman Gazi Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenazenin ardından Sultanbeyli Belediyesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yaklaşık 1 saat Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'le görüştü. Ziyaretin ardından binadan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet edip fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte belediye binasından ayrıldı.

Cenaze namazının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'den ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 20:37
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin
  3. Sultanbeyli
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