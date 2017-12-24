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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da resmi törenle karşılandı.

24 Aralık 2017 Pazar 15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da!

Sudan, Çad ve Tuns'u kapsayan Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSudan'a geldi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Hartum Uluslararası Havaalanı'nda Sudan  Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve eşi Widad Babiker Ömer Modawi'nin yanı sıra  Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf  El-Kordofani ile Sudanlı bakanlar karşıladı.

Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi  Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan  Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli  Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  Ahmet Arslan da Sudan'a geldi.

Sudan’ın başkenti Hartum’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın gerçekleştireceği ziyaret öncesi hazırlıklar yapıldı. Gazetelerde Erdoğan'ın ülkeye ziyareti manşetten verilirken, ülkede bir çok cadde üzerinde posterler asıldı.

CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'ın başkenti Hartum'u ziyareti, Çad ve  Tunus'u da içeren Afrika turunun ilk durağı oldu.    Sudan'ın bağımsızlığından bu yana, Türkiye'den bu ülkeye  "cumhurbaşkanı" düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından Erdoğan'ın  gelişi tarihi öneme sahip.  Erdoğan, programı kapsamında mevkidaşı Ömer el Beşir ile baş başa  görüşecek. Heyetler arası görüşmenin ardından Beşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  Yüksek Devlet Nişanı takdim edecek.   Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın  toplantısı sonrası Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap edecek.   Erdoğan, Cumhurbaşkanı Beşir'in, onuruna vereceği akşam yemeğine de  katılacak.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 15:17
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