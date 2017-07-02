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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şoygu’yu kabul etti

Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu Tarabya’daki Huber Köşkü’nde kabul etti.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şoygu’yu kabul etti

Cumhurbaşkani Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu bugün saat 15.00’da Tarabya’daki Huber Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus savunma bakanını kabulü sırasında Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:12
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