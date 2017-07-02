Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şoygu'yu ağırlayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'da Tarabya Köşkü'nde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan, 30 Haziran'da bir telefon görüşmesi yaparak Suriye krizinde gelinen noktayı konuşmuştu. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, 4-5 Temmuz'da Rusya, Türkiye ve İran'ın arabuluculuğunda Suriyeli taraflar arasında yapılacak 5. Astana görüşmesi çerçevesinde Suriye krizinin çözümüne yönelik temel konuları istişare etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ikilinin, 7-8 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg kentinde yapılacak G-20 Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kaldığını belirtmişti.