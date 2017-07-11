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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitler için Kur'an okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret için gittiği Edirnekapı Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okudu.
11 Temmuz 2017 Salı 14:00
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 14:00
Recep Tayyip Erdoğan
erdopan kuran
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