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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman, Trabzon ve Tunceli'de şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Batman'da şehit olan Jandarma Uzman  Onbaşı Şahan Sezer ve Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci, Trabzon'da şehit olan  Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile Tunceli'de şehit olan Jandarma  Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın ailelerine telgraf göndererek, başsağlığı diledi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:48
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