Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Batman'da şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer ve Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci, Trabzon'da şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile Tunceli'de şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın ailelerine telgraf göndererek, başsağlığı diledi.