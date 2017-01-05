Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'ya geliyor!

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 06 Ocak’ta Şanlıurfa’ya geleceğini açıkladı. Beyazgül, "Demokrasi meydanlarını dolduran bütün halkımız el ele cumhurbaşkanımızın programına davet ediyorum. Cuma günü, cuma namazı ve sonrasında toplu açılış yapacak olan cumhurbaşkanımız daha sonra kentten ayrılacak" diye konuştu.

Toplu açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan, Şanlıurfa’da YEDAM, Köprülü Kavşaklar ve birçok önemli projenin de açılışını gerçekleştirecek.

Yoğun hazırlıklar yapılıyor



Cumhurbaşkanı'nın Şanlıurfa’ya geleceği açıklanmasının ardından Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti Şanlıurfa İl Teşkilatı ve merkez ilçe belediyelerinin Erdoğan’ı en iyi şekilde ağırlamak için sıkı bir hazırlık yaptığı öğrenildi.



Belediye Başkanları randevu istedi



AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişi öncesi il başkanlığı ve ilçe başkanlıkları teşkilat üyelerinin yanı sıra AK Parti'li belediye başkanlarıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantı da Erdoğan’ın Şanlıurfa programının hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti İl Başkanı Beyazgül’den, Cumhurbaşkanı ile tüm Belediye Başkanlarını görüştürmelerini istedi. Atilla, görüşmede belediyelerin yasalarla ilgili genelde yaşanan sorunlarını cumhurbaşkanına aktarmak istediklerini belirtti.



Otobüsler ücretsiz olacak



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanlıurfa’da olacağı gün toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını belirtildi.



Bakan Çelik mitinge geliyor!



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in Şanlıurfa’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinden bir gün önce geleceği öğrenildi. Bakan Çelik, yarın Şanlıurfa’ya gelerek Erdoğan için yapılan hazırlıkları denetleyecek. elik’in yanı sıra kabinenin bir çok bakanının da Şanlıurfa’ya geleceği ifade edildi.