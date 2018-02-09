Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Karamollaoğlu, AK Parti’ye gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından karşılandı.09 Şubat 2018 Cuma 14:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Karamollaoğlu, AK Parti’ye gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından karşılandı.
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