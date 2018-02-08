Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

Erdoğan'ın Ruhani ile telefon görüşmesinde, Suriye meselesindeki son gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunuldu.

"İŞBİRLİĞİMİZ MEMNUNİYET VERİCİ"

Erdoğan ve Ruhani, Türkiye ile İran arasında terörle mücadele ve güvenlik konularında işbirliğinin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

"SOÇİ KONGRESİ'NDE TÜRKİYE VE İRAN'IN DESTEĞİYLE MESAFE ALINMASI MÜSBET BİR GELİŞME"

Erdoğan'ın Ruhani ile telefon görüşmesinde Rusya'nın başlattığı Soçi Kongresi'nde Türkiye ve İran'ın desteğiyle mesafe katedilmesinin müspet bir gelişme olduğu vurgulandı.