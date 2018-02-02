THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’da İtalyan yatırımcılarla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’da, irelli ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda İtalyan yatırımcılar ile bir araya gelecek.

02 Şubat 2018 Cuma 21:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’da İtalyan yatırımcılarla bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 05 Şubat’ta Roma’da, Türkiye Yatırım Ajansı koordinasyonuyla, ISPI (Uluslararası Politik Araştırmalar Enstitüsü) ve Pirelli ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda İtalyan yatırımcılar ile bir araya gelecek.

Otomotiv, Makine, Savunma Sanayi, Gıda ve İlaç başta olmak birçok sektörde faaliyet gösteren İtalyan firmaların üst düzey temsilcilerinin katılacağı toplantıda; Türkiye’deki yatırım ortamı, yatırım fırsatları, güncel ekonomik gelişmeler ve yeni reformlar ele alınacak.

Toplantıya Türkiye’de yatırımları bulunan İtalyan şirketlerinin yanı sıra Türkiye’de yatırım fırsatı arayışında olan İtalyan şirketlerinin de katılımı bekleniyor. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Pirelli ve İtalyan düşünce kuruluşu ISPI’nin ev sahipliğini yapacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara hitap ederek Türkiye’de yeni yatırımlara davet edecek.

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, 5 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalyan yatırımcılarla bir araya geleceği toplantıya ilişkin şu bilgileri verdi; “Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiği ülkelerde iş dünyasıyla özellikle bir araya gelmeye ayrı bir önem veriyor. Bu toplantıda da önde gelen İtalyan şirketlerinin üst düzey temsilcileri ile Sayın Cumhurbaşkanımızı bir araya getiriyoruz. Geçtiğimiz yıl için yaklaşık 20 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmiyle İtalya, Türkiye’nin AB ülkeleri içerisinde en büyük ticaret ortaklarından biri oldu. Ayrıca, ülkemizde faaliyet gösteren 1400’ü aşkın İtalyan şirketi 2002 yılından bu yana 3 milyar doların üzerinde yabancı sermaye getirdi. Yatırımların kalitesini de ayrıca vurgulamak gerekiyor. İlk günden bu yana İtalyan şirketleri, Türkiye’nin endüstriyel ve ekonomik potansiyeline duydukları güven doğrultusunda sermaye ve teknolojilerini ülkemize getirerek ekonomik kalkınmaya katkıda bulundular”.

Söz konusu toplantı çerçevesinde İtalyan devlerinin üst düzey temsilcilerine, Türk ekonomisinin mevcut durumu, konusunda bir güncelleme yapılması ve fikir alışverişinde bulunulması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 21:21
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Roma’da
  3. Türkiye
  4. Uluslararası Politik Araştırmalar Enstitüsü
  5. Otomotiv
  6. Makine
  7. Savunma Sanayi
  8. Gıda
  9. İtalyan düşünce kuruluşu
  10. İtalyan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF'den Deniz Naki açıklaması
    1. TFF'den Deniz Naki açıklaması
    2. Kanada'da polis, annesinin gözü önünde..
    3. Çanakkale'de Gökçeada seferleri..
    4. Amasya'da anaokulu öğrencilerinden..
    5. Amerika'dan önemli açıklama: Ambargo..
    6. HDP'li vekilden skandal sözler!
    7. Ülke şaşkın! Devlet sırları 2. el..
    8. Afrin harekatına katılan Mehmetçiğe 11..
    9. ‘Savaşa hayır’ diyenler 'ruh..
    10. 2017 yılı finansal sonuçlarını açıkladı
    11. Filmleri aratmayacak yöntem… Her şey..
    12. Kanada'da helikopter düştü: 3 kişi öldü
    13. Bursaspor'dan Zeytin Dalı Harekatı'na..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma’da İtalyan..
    15. Kurtar imzayı attı
    16. Hakkari'de PKK operasyonu: 4 kişi..
    17. Burası Ankara... 6 tanesi bu hale geldi
    18. Yarıyıl etkinliklerinde 16 bin öğrenci..
    19. Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül..
    20. Mirasımız’dan Kudüs’e Kış Yardımları
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    'Asıl savaş şimdi başladı!'
    'Asıl savaş şimdi başladı!'
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!