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Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'da gerçekleştireceği resmi ziyaret için Roma'ya geldi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'da gerçekleştireceği resmi ziyaret için Roma'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Ciampino Havaalanı'nda TC Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, TC Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Vatikan Protokol Müdürü Jose Bettancourt ve İtalya'yı temsilen Protokol Müdürü Riccardo Guariglia karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AB Bakanı Ömer Çelik, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve eşi Emine Erdoğan eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Excelsior Oteli'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın sabah Papa Franciscus ile TSİ 11.30'da ikili görüşmede bulunacak. Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs ile ilgili gelişmeler, Suriye ve bölgesel sorunların yanı sıra yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı ile mücadelenin ele alınacağı belirtilen görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de bir ikili görüşmede bulunacak. Burada gerçekleştirilecek heyetlerarası çalışma yemeği ardında Erdoğan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek. Görüşmede Türkiye ve İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili işbirliği; Suriye, Irak ve Libya’daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında işbirliği, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Gentiloni görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önde gelen İtalyan firmaları yöneticilerini kabul edecek.

Öte yandan Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Vatikan'da Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 09:13
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Papa Franciscus
  3. Vatikan
  4. Roma
  5. Kudüs

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