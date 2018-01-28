Cumhurbaşkanı Erdoğan, Refik Tuzcuoğlu’nun şiiriyle seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi’ne katıldı. Alanı dolduran binlerce vatandaşa hitap ettikten sonra kongrenin yapılacağı salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti.



Konuşmasının büyük bir bölümünü Afrin’de yürütülen askeri harekata ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sık sık alkış ve tezahüratlarla kesildi. “Komutanlarımıza sordum, şimdilik sıkıntı yok dediler, eğer olursa hep birlikte Afrin’e de gideriz” diyen Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu’nun küresel güç merkezlerine karşı onurlu bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile destansı bir direniş gösteren Aziz Milletimizi konu alan şiirini seslendirdi.



İşte, Türk Milleti’nin duygularına tercüman olan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yorumuyla salondaki gençleri coşturan o şiir:



Dağlarda kar olsa da baharımız var bizim

Sahra’da çöl olsa da serâbımız var bizim



Siyah bir kâbus gibi karartsa tüm âfâkı

Yolumuza mihmandar hilâlimiz var bizim



Gür çıksa ne olur nâdânın baykuş sesi

Gök kubbeyi titreten ezanımız var bizim



Terakkî sanıyor çıktım dediği fezâyı

Arş’ta yüce makamda dergâhımız var bizim



Aldırma serkeşin külhân-ı dünya tavrına

Hadsizlere had koyan heybetimiz var bizim



Bâkî kalacak bilir şu üç günlük saltanat

Asırlara hükmeden tarihimiz var bizim



Namert elinde top tüfek olsa ne gam

Mehmetçik namıyla serdârımız var bizim



Aziz millettir, ayağına vurulmaz pranga

Hürriyete can veren şühedâmız var bizim



Murâd etse Kerbelâ’yı bin uğursuz sırtlan

Bir pençede kahreden Murtezâmız var bizim



Zalimin kibrinden hâvf eylemeyin dostlarım

Âlemlerin sahibi Allah’ımız var bizim