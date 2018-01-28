Cumhurbaşkanı Erdoğan, Refik Tuzcuoğlu’nun şiiriyle seslendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu’nun, küresel güç merkezlerinin boğmak istediği Türkiye’nin ve aziz milletin onurlu direnişini ifade etmeye çalıştığı şiirini seslendirdi.28 Ocak 2018 Pazar 17:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi’ne katıldı. Alanı dolduran binlerce vatandaşa hitap ettikten sonra kongrenin yapılacağı salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada da kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti.
Konuşmasının büyük bir bölümünü Afrin’de yürütülen askeri harekata ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sık sık alkış ve tezahüratlarla kesildi. “Komutanlarımıza sordum, şimdilik sıkıntı yok dediler, eğer olursa hep birlikte Afrin’e de gideriz” diyen Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu’nun küresel güç merkezlerine karşı onurlu bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile destansı bir direniş gösteren Aziz Milletimizi konu alan şiirini seslendirdi.
İşte, Türk Milleti’nin duygularına tercüman olan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yorumuyla salondaki gençleri coşturan o şiir:
Dağlarda kar olsa da baharımız var bizim
Sahra’da çöl olsa da serâbımız var bizim
Siyah bir kâbus gibi karartsa tüm âfâkı
Yolumuza mihmandar hilâlimiz var bizim
Gür çıksa ne olur nâdânın baykuş sesi
Gök kubbeyi titreten ezanımız var bizim
Terakkî sanıyor çıktım dediği fezâyı
Arş’ta yüce makamda dergâhımız var bizim
Aldırma serkeşin külhân-ı dünya tavrına
Hadsizlere had koyan heybetimiz var bizim
Bâkî kalacak bilir şu üç günlük saltanat
Asırlara hükmeden tarihimiz var bizim
Namert elinde top tüfek olsa ne gam
Mehmetçik namıyla serdârımız var bizim
Aziz millettir, ayağına vurulmaz pranga
Hürriyete can veren şühedâmız var bizim
Murâd etse Kerbelâ’yı bin uğursuz sırtlan
Bir pençede kahreden Murtezâmız var bizim
Zalimin kibrinden hâvf eylemeyin dostlarım
Âlemlerin sahibi Allah’ımız var bizim