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Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlandığı sırada ne yaptı?

Gazeteci-yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Haziran Pazar günü bayram namazı sırasında geçirdiği rahatsızlığın detaylarını kaleme aldı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsızlandığı sırada ne yaptı?

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sabahı kısa süreli bir rahatsızlık geçirmişti.

Yapılan müdahalenin ardından kameraların karşısına geçip, 'Şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik' demişti.

Bayram sabahı Türkiye'nin yüreğini ağzına getiren olayla ilgili yeni ayrıntılara ulaştım.

Erdoğan, ramazanın son günü Şanlıurfa'da, çok yoğun bir program gerçekleştirmişti."

'ALLAH ALLAH' DİYEREK DEVRİLİYOR'

"İftarın ardından gece yarısı İstanbul'a dönmüştü. Biraz istirahat etmesi gerekiyordu. Oysa Cumhurbaşkanı tam aksini yapıyor. Sabah namazını kılmak üzere Ataşehir Mimar Sinan Camisi'ne gidiyor. Camide sınırlı sayıda cemaat var. Birlikte sabah namazını kılıyorlar. Saat 05.00'te sabah namazını kılıyorlar. Bayram namazına 1 saat 20 dakika var. Cumhurbaşkanı camide kalıyor. Namazdan sonra müezzin mahfiline geçiyor. Cemaat bayram namazı için geldiği sırada Cumhurbaşkanı'nın varlığından haberdar oluyor. Zaman zaman geriye ya da sağa sola dönüp cemaatle selamlaşıyor. Saat 06.00 sıralarında ise Cumhurbaşkanı, 'Allah, Allah, Allaaah' diyerek hafifçe geriye sola doğru devriliyor. İlk anda ne olduğu anlaşılamıyor. Koruma Müdürü Muhsin Köse, Cumhurbaşkanı'nı yere yıkılmadan yakalıyor. Sağlık ekibini çağırıyor. Sağlık ekibi çok çabuk ulaşıyor. 1 dakikayı bulmadan Erdoğan'a müdahale ediyorlar."

'ÇIĞLIK SESLERİ TEKBİRLERE KARIŞIYOR'

"O sırada durumu fark eden cami cemaati tekbirler getirerek, çığlıklar atarak, dua ederek, ağlayarak ayağa fırlıyor. Cami içinden çığlık sesleri tekbirlere karışıyor. Sağlık ekibi Cumhurbaşkanı'nın etrafını kapatıp, 15 dakika caminin içinde müdahale ediyor. Serum bağlıyorlar. Tıbbi müdahalenin bir noktasından sonra Erdoğan'ı sedye ile caminin altındaki bölüme alıyorlar. Doktorların müdahalesinden olumlu haber alınınca bu kez cami içinden tekbir sesleri yükseliyor. Sonrasını biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı ciddi bir rahatsızlığın ardından kameraların karşısına geçtiğinde, 'Bugün saat 14.00'te Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma programında olacağız' diyor.

Yani hiçbir şey yaşanmamış gibi yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ediyor."

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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