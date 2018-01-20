Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rahat durun dedik durmadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'ta halka hitap ettiği konuşmasında Afrin operasyonuna değindi.

"DURUN DEDİK DURMADILAR"

"Kato'da Cudi'de Kandil'de bak şimdi de bizim sınırlara tecavüz etmek isteyenler var ve Şimdi Afrin'de rahat durun dedik durmadılar. Sınırlarımızı zorlamaya teşebbüs etmeyin dedik dinlemediler.

Bunlar PYD'dir, YPG'dir dedik. Şimdi işte gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama kimse de bizi rahatsız edemez."