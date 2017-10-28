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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştüler.

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi hakkında da görüş teatisinde bulunuldu.

Başta Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri olmak üzere enerji alanındaki işbirliği konularına değinen iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ticareti daha da güçlendirecek adımların atılması gerektiği hususunda da mutabık kaldılar. Görüşmede Ekim sonunda yapılacak olan Astana toplantısı da ele alındı. Suriye'de çatışmasızlığın hayata geçirilmesi çerçevesinde İdlib'deki durumu değerlendiren iki lider, yakın temas içinde olmanın ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürmenin önemini vurguladılar. Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve onun şahsında tüm Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da kutladı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 23:20
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. telefon
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