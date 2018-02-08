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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Görüşmede Afrin harekatı ile İdlib konuşuldu. Görüşmede bir sonraki Erdoğan, Ruhani ve Putin zirvesinin İstanbul'da düzenlenmesi için anlaşmaya varıldığını belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı harekatı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran'ın ilki Soçi'de gerçekleştirilen liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı. Erdoğan ve Putin'in, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturulmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulunuldu.

Doğu Guta'daki insani duruma değinen iki lider, Suriye meselesinde iş birliği ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını da teyit etti. AA

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:12
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Vladimir Putin
  3. afrinharekatı
  4. Zeytin Dalı harekatı
  5. telefon
  6. Rusya

YORUM YAZ

  • SalihSalih2 sa önce
    Ozaman neden halen iblib vuruluyor.Nasil bir antlasma bu?Kafir Rusya ve essed itti antlasmayi coktan ihlal etti.Uyanin artik. Antalasmada siviler oluyor.Gas kulaniliyor.Bombalar yagiyor.Ne antlasmasi
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