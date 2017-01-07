Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefon görüşmesi yaptı. Şerif, görüşmede, Türk halkının acılarını paylaştıklarını, Türkiye'de meydana gelen saldırıları Pakistan'a yapılmış bir saldırı gibi algıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü
Eklenme: 07 Ocak 2017, 16:19
Bu haber 1.575 kez okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'deki son terör saldırılarının Pakistanlıları da derinden üzdüğünü belirterek, saldırıda hayatlarını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa diledi.

Pakistan Başbakanı Şerif, Türk halkının acılarını paylaştıklarını, Türkiye'de meydana gelen saldırıları Pakistan'a yapılmış bir saldırı gibi algıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pakistan Başbakanı Şerif'e duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

 
EtiketlerTürkiyeRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıTayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanPakistanRecep Tayyip
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.