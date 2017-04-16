Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu torunuyla birlikte attı

İstanbul Kısıkılı'daki Saffet Çebi Ortaokul'nda oy kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu sandığa torunuyla birlikte attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu torunuyla birlikte attı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve torunlarıyla beraber Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

OYU TORUNUYLA BERABER ATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra büyük torununu yanına çağırdı ve 3848 No'lu sandığa oyu beraber attılar.

"MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu:

Öncelikle bugünkü halk oylama sıradan bir oylama değil. Cumhuriyet tarihinde yaptığımız oylamalara benzemiyor. Yeni yönetim sisteminin değişim ve dönüşüm tercihidir. Gazi Mustafa Kemal'in dediği 'Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmamız lazım.

Çok daha hızlı büyümemiz lazım. Türkiye bu akşam inşallah sandıklar açıldığında milletim geleceğe yürüyecektir. 

 
EtiketlerreferandumCumhurbaşkanı Erdoğan
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?