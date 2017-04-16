Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra bir pastahaneye girip çikolata ve kurabiye aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandıktan sonra alışveriş yaptı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 15:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullandıktan sonra Kısıklı'daki evlerine hareket etti.

ÇİKOLATA VE KURABİYE ALDILAR

Erdoğan çifti evlerinin yakınında açılan bir pastaneye uğrayıp alışveriş yaptı. Emine Erdoğan ev yapılı çikolata ve kurabiye satın aldı. Ödemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

SONUÇLARI TARABYA'DAN TAKİP EDECEK

Bir saat kadar Kısıklı'daki evlerinde dinlenen Erdoğan çifti öğleden sonra Tarabya Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrılırken evinin önünde bekleyen kalabalıkla makam aracının içinden kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarını Tarabya Köşkü'nden takip edeceği öğrenildi.

 
EtiketlerTarabya KöşküRecep Tayyip ErdoğanEmine Erdoğan
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