Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu referandum sıradan bir halk oylaması değil. Yeni yönetim sisteminin, değişim, dönüşüm tercihidir" dedi.

Eklenme: 16 Nisan 2017, 11:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bu 16 Nisan, bugünkü halk oylaması, bu referandum, sıradan bir oylama değil. Yani Cumhuriyet tarihimizde birçok parlamenter sisteme yönelik oylamalarımız olmuştur. Bu arada bazı halk oylamaları da yaptık ama bu halk oylaması artık Türkiye Cumhuriyetinde yeni yönetim sisteminin, bir değişim, dönüşüm tercihi. Bu değişim dönüşüm tercihinde inanıyorum ki halkımız süratle çok daha hızlı bir kalkınmanın adeta sıçramanın yolunu açmaya inşallah karar verecektir" diye konuştu.

Erdoğan, "Bizim çok daha hızlı büyümemiz lazım, çok daha hızlı yürümemiz lazım. İnanıyorum ki milletimiz bugün bu tercihini yurt içinde ve yurt dışında yapmak suretiyle, Türkiye, bu akşam sandıklar açılıp sayım yapılınca, inşallah o beklenen tercihini yapmak suretiyle geleceğe yürüyecektir. Ben milletimin demokrasideki sağduyusuna, bu sağduyuyla geleceğe yürüyeceğine inanıyorum. Ve milletime en kalbi duygularla şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Milletimin sağduyu ile geleceğe yöneleceğine inanıyorum. Sonuçları İstanbul’dan takip edeceğim" ifadesini kullandı.

 
EtiketlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine Erdoğan
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turgut

hayir diyenler simdiden helaya girsin, bagirsaklarini bosaltsin... %63 eveti gorunce altlarini eve barki kirletmesinler ... cunku altlarina edecekler %63 eveti gorunce... yada helada mobilden sonuclari takip etsinler... he he... yarin yeni bir TURKIYE ye uyanacagiz... prangalardan kurtulmus ozgur bir TURKIYEye....

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Arda

Kuzey irakta olmadi bu refenrandum haberin yokki barzaniye hayır demissin

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Habib Sefa

Fransada gecen pazar yuz elli arkadas gittik EVET i bastik insallah milletimize baskanimiza hayirli olsun

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vatansever turuş

Sizi seviyoruzbaşkomutanımız. tüm kalbi muhabbetlerimizle seviyoruz. EVET istediniz EVET dedik. sizesonuna kadar güveniyoruz.

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Mustafa

Muhtar bile olamayanlar için geçerli bu dediğin

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Hamza

Git ötede havla Tayyar Baş

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Kultigin

Turkiye' nin umudu.

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Vatandas.

Reis Kendi icin Evet demistir. Biz de reis icin Hayir dedik.

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turgut

% 63 EVET,%37 hayir

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Ülkücü

Ülkücüyüm. Bahceli Ne demisti???Sizce Ülkücüler Ne verirdi demisti!!!!Hayir verir dedik ve bastik hayiri:))))

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Akara

Ben barzaniye Hayir verdim. Tek adama Hayir verdim. Bahcelinin sessiz kalmasina Hayir verdim. Bizlerden 11 Hayir oyu geldi. Ülkem icin Hayirli olsun.

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Vatan.

Ülkemiz icin Hayirlisi olsun.

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Yunusemre

Allahım inşallahhh çark edersiniz yarabbimmn hayırlı olur inşallah hayırr

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Mhp

Reis icin Hayirli olsun.

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Turk.

Ülkem ve ÖZGÜRLÜGÜMÜZ icin hayiri patlattik.

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Vatandas

Hayirlisi olur Insallah.

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Hayirli olsun.

Hayiri ailecek bastik beyler , Cumhurbaskanimiza Hayirli olsun. ATAMIZIN izindeyiz.

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osmanoğlu2023

Mevlam yar ve yardımcımız olsun inşaAllah

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Tayyar Baş

Oyunu kullanmayı başardı..

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hasan

HAYIR! li olur insallah

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