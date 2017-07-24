Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyuna gelmeyelim

Erdoğan’ın ilk durağı Suudi arabistan oldu. Erdoğan, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali’nde karşılandı. Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Cidde’ye geldi.

KRAL İLE ÖĞLE YEMEĞİ

Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle yemeğinde bir araya gelerek başta Katar krizi olmak üzere bölgesel konuları ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı. Erdoğan dün ayrıca Cidde’de heyetlerarası görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud’u kabul etti.

Görüşmelerde, Körfez ülkeleri arasında Katar bağlamında yaşanan ihtilafa ilişkin son gelişmeler ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Ayrıca başta ticari olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Suriye ve Irak başta olmak üzere de bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başta Kral Selman olmak üzere Suudi Arabistan yönetiminin Katar’a olan çekincelerini dinleyen Erdoğan, bölgede yeni çatışmaların İslam dünyasına zararları olacağı mesajı verdi.

Sorunun diyalog ve barışla çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Erdoğan, İslam dünyasının birbirine düşürülmesine yönelik oyunların olduğunun altını çizdi. Oyunlara gelinmemesini isteyen Erdoğan böyle bir süreç de İslam dünyasının daha çok kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Kardeşler arasında kavga olmaz. Biz sorunun çözümü noktasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Gelişmelerden dolayı üzüntü duyuyoruz. İslam dünyasının daha çok dayanışmaya ve işbirliğine ihtiyacı var. Kavgalarla bir yere gidemeyiz. Kuveyt’in yürüttüğü ara buluculuk çalışmalarını destekliyoruz. Herkes çözüm için biran önce gerekeni yapmalı. Siz bölgenin ağabeyisiniz. Krizi çözebilecek isimsiniz. Lütfen İslam dünyası için gerekeni hep birlikte yapalım” mesajı verdi.

Erdoğan, Kral Selman ile Mescid-i Aksa’da yaşananları de değerlendirdi. İsrail’in yaptıklarının kabul edilemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, İslam dünyasının yaşananlara toplu tepki göstermesi gerektiğini de vurguladı.

İSRAİL'E ELEŞTİRİ

Erdoğan dün akşam saatlerinde ise Körfez turunun ikinci ayağı olan Kuveyt’e geçti ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Kuveyt ziyaretinde de Erdoğan, Kuveyt’in arabuluculuğunu desteklediklerini ve biran önce Katar krizinin çözülmesinden yana olduklarını vurguladı. Katar krizinin çözülmesine yönelik atılabilecek adımları da Kuveyt Emiri ile değerlendiren Erdoğan iki ülke arasındaki ikili ilişkileri de ele aldı. Erdoğan Kuveyt Emiri ile Suriye, Filistin ve Irak başta olmak üzere bölgesel konuları da konuştu. Erdoğan, İsrail’in Mescid-i Aksa’da yaptıklarını eleştirdi.

Bugün de Katar’da

Geceyi Kuveyt’te geçiren Erdoğan bugün Körfez turunun son durağı olan Katar’a geçecek. Ambargo uygulanan Katar yönetimine Türkiye’nin yanlarından olduğunu ve sürecin bitirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayacak olan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Kuveyt görüşmelerini de Katar yönetimine anlatacak.