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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oynanan oyunların farkındayız!

Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların farkında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, gerekli cevabı sahada vermekte kararlı olduklarını söyledi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oynanan oyunların farkındayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla görüntülü bayram mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda yürüttüğümüz bu mücadeleyi zaferle taçlandırana kadar bize durmak, dinlenmek yoktur. Milletimizin ve güvenlik güçlerimizin bu konuda ortaya koydukları kararlı irade, bizim en büyük güven ve heyecan kaynağımızdır. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara, hazırlanan senaryolara karşı gösterdiği güçlü direniş, devletiyle ele ele vermiş milletimizin eseridir" dedi.

YUTULAMAYACAK KADAR BÜYÜK BİR LOKMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız."

ÇOK GEÇ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır" dedi.

AŞIRI HIZDAN KAÇININ

Erdoğan, "Bayram tatilindeki yolculuklarınızda, trafik kurallarına riayet etmenizi; uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum. Bayram sevincimizi, lütfen acılarla gölgelemeyelim" uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:45
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ramazan Bayramı
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