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Cumhurbaşkanı Erdoğan onları unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın Karacaahmet'teki mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan'ın 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da mezarlarına giderek dua ettiği öğrenildi

24 Haziran 2017 Cumartesi 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan onları unutmadı

Saat 13:00 sularında Kısıklı'daki evinden çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığına geçerek anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan'ın aynı mezarlıkta bulunan annesi Hayriye ve babası Cemal Gülbaran'ın da mezarlarını ziyaret etti.  

Erdoğan'ın 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da mezarlarına uğrayıp dua ettiği öğrenildi. Erdoğan'ın gelişi nedeniyle mezarlık içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 17:34
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. mezarlık
  3. Erol Olçok
  4. Abdullah Tayyip Olçok
  5. Recep TayyipErdoğan
  6. Karacaahmet Mezarlığı
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