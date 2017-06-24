Cumhurbaşkanı Erdoğan onları unutmadı

Saat 13:00 sularında Kısıklı'daki evinden çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığına geçerek anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan'ın aynı mezarlıkta bulunan annesi Hayriye ve babası Cemal Gülbaran'ın da mezarlarını ziyaret etti.

Erdoğan'ın 15 Temmuz şehitleri Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da mezarlarına uğrayıp dua ettiği öğrenildi. Erdoğan'ın gelişi nedeniyle mezarlık içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.