Cumhurbaşkanı Erdoğan: OHAL olmasaydı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, 15 Temmuz kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılar ile yapılan toplantıda ekonomideki gidişatın müjdesini verdi. "15 Temmuz'a terörle mücadelede sınırlarımız içinde ve dışında verdiğimiz mücadeleye rağmen yüzde 2,9'luk büyümeye imza attık. 2017'de oldukça iyi bir ekonomik bir performans sergilediğimizi söyleyebiliriz. Bu yılı da beklentilerin üzerinde bir büyüme oranıyla tamamlayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti;



BORSA İSTANBUL HER GÜN YENİ BİR REKOR KIRIYOR

Borsa İstanbul neredeyse her gün yeni rekorlar kırıyor. Merkez Bankası'nda döviz rezervimiz yeniden tırmanışa geçti. Turizmde kayıpları telafi ettiğimiz döneme giriyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yatırımcı, girişimci ve özellikle de uluslararası sermayeyi kalkınmamızın temel unsurlarından biri olarak görüyor ve çok önem veriyoruz. Uluslararası sermayeyi kurumsallaştırmak suretiyle senede bir kez biraraya gelmek inanıyorum ki, Türkiye ile uluslararası sermayenin daha da büyümesini ve güçlenmesini sağlayacaktır. Türkiye 1980'lerden beri özel sektöre dayalı büyüme modeliyle hareket eden bir ülkedir.



İŞADAMLARIMIZDAN RİCAMIZ...

İşadamlarımızdan ricamız yatırım için ihtiyaç duydukları konuda hiçbir aracıya itibar etmeden doğrudan ajansımıza gitmeleridir. Yurtdışı seyahatlerimizde ülkemizde yatırımı olan firmanın temsilcileriyle biraraya gelmeye gayret gösteriyorum. Tüm bu çabalar sayesinde 12,3 milyar dolarlık uluslararası yatırımla geçen seneyi kapatmıştık. Bu yılın ilk dört ayında 3.6 milyar performansla geçen yılın üzerine çıktık. Yatırımların geldiği alanların çeşitleniyor olması bilhassa imalat ve enerji sektöründeki artışlar önemlidir.

TÜRKİYE'Yİ ÇEVRESİNDEKİ ÜLKELER İLE KIYASLAMAYIN

Türkiye dünyanın en ciddi çatışma ve kriz bölgesinin tam ortasında yer almasına rağmen istikrar ve güven ortamının tehlikeye düşmesine asla izin vermemiş bir ülkedir. Bu Türkiye'nin en büyük gücüdür. Türkiye'yi lütfen çevresindeki ülkelerle kıyaslamayın, onlarla karıştırmayın, onlara benzetmeyin. Türkiye bu noktada çok farklı ve güçlü bir ülkedir.Böyle bir güce, potansiyele sahip olan Türkiye şu anda yeni arayışların içerisindedir. Üç dev olarak ifade ettiğim; tedarik, transit, tüketimde Türkiye bunların üçünü de yakalar duruma gelmiştir. Hem siyasi hem ekonomik hem insani olarak Türkiye'nin farkı bu vasfıdır.

HAMBURG YANIYODU...

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi demokrasimiz ve özgürlüğümümüzle beraber ekonomimizi de hedef aldı. G-20 zirvesi için malum Hamburg'taydık. Hamburg yanıyordu, Hamburg her tarafta yıkılıyordu. Onbinlerce güvenlik görevlisi her tarafta görevdeydi. Türkiye'de biz de G-20 yaptık. Ama bizde en ufak gürültü, patırtı olmadı. Oradaki dostlarımız bize hep "Antalya başkaydı" dediler.



NE OLDU ÖZGÜRLÜĞE, NİYE İZİN VERMİYORSUNUZ?

Açık ve net söylüyorum: Basında sınırsız bir özgürlük söz konusu olamaz. Medya ülkeyi karıştırmak için, kendi içinde tahrik etmek için her türlü özgürlük alanlarını istismar ediyorsa onlar için de yargı vardır. Yargı onlar için de çalışır. Dünyanın hiçbir yerinde sınırsız özgürlük söz konusu değildir. Bizim bakanlarımıza dahi orada konuşma imkanı vermeyecek kadar Batı engelleyicidir. En son Hamburg G-20'de soydaşlarımızla Almanya'da salon toplantısı yapalım dedik. İzin vermediler. Ne oldu özgürlük? Niye izin vermiyorsunuz? Siz gelin burada istediğiniz yerde size izin verelim, konuşturalım.

RESTİ ÇEKTİ: OHAL OLMASAYDI...

Düşünce özgürlüğünden korkuyorlar. Düşüncelerine güvenmedikleri için düşünce özgürlüğünden korkuyorlar. Biz rahatız, korkmuyoruz. İşte buyrun 25 gün yürüdüler. Kimin güvenliğinde yürüdüler? Hükümetimizin güvencesinde yürüdüler. Herhangi bir şey oldu mu? Vatandaşlarımız herhangi bir şey yaptı mı? Hala bu ülkede güvenlik yok diyemezsiniz. Şimdi OHAL'le uğraşıyorlar. Kusura bakmayın OHAL olmasaydı bu kadar rahat hareket edemezlerdi. OHAL'in sınırlarını Batı'nın çizdiği şekilde belirlemeyiz. Onu biz belirleriz. Milletimizin verdiği yetkiyle olağanüstü hali biz iş dünyası daha rahat çalışsın diye yapıyoruz.