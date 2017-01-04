Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Obama ile telefonda görüştü. Obama, Ortaköy ve Kayseri saldırıları için taziyelerini iletti.
İki lider terör örgütü DAEŞ'le mücadeledeki son durumu ele alarak yakın işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Obama ile telefonda görüştü. Obama, Ortaköy ve Kayseri saldırıları için taziyelerini iletti.
İki lider terör örgütü DAEŞ'le mücadeledeki son durumu ele alarak yakın işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.
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