Erdoğan o slogana çok kızdı: Şımarmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kütahya 6. Olağan İl Kongresi'ne konuştu.

Konuşma esnasında bir grubun "İşçilere kadro" diye slogan atması üzerine Erdoğan, "İşçilerin hepsi kadrolarını almıştır. Aldığını anlamayanlar lütfen gitsinler bunu bilenlerden öğrensinler" diye cevap verdi.

''SLOGANİK BİR GENÇLİK İSTEMİYORUZ''

Erdoğan ardından sözlerine şöyle devam etti;

"1 milyona yakın insana şu anda kadroları verilmiştir. Ama siz hala 10 kişi 15 kişi bunu anlamış değilsiniz. Bütün bu attığımız adımlar birilerini şımartmasın. Kimsenin yapamadığını, cesaret edemediğini AK Parti iktidarı olarak bizler yaptık ve 1 milyona yakın taşerona kadrolarını vermek suretiyle iş sahibi yaptık. Yani ne yapıldığını ne edildiğini bilmeden sloganik bir gençlik biz istemiyoruz.''

''BÜTÜN ELEMANLARA KADROLARI VERİLDİ''

''Böyle bir şey olamaz.'' diyen Erdoğan, ''Benim Cumhurbaşkanlığımda bir defa bütün elemanlara kadroları verildi ve bu elemanlar yeni kadrolarıyla en azı 450-500 lira artı zam almak suretiyle 1000 liraya kadar varan artı zamla yollarına davam ediyorlar. Bunu mu söylememi istiyorsunuz ?'' ifadelerini kullandı.