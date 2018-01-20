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Erdoğan o slogana çok kızdı: Şımarmayın

AK Parti Kütahya 6. Olağan İl Kongresi'ne konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir grubun "İşçilere kadro" diye slogan atması sonrası "İşçilerin hepsi kadrolarını almıştır. Aldığını anlamayanlar lütfen gitsinler bunu bilenlerden öğrensinler. Bütün bu attığımız adımlar birilerini şımartmasın." dedi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 15:58
Erdoğan o slogana çok kızdı: Şımarmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kütahya 6. Olağan İl Kongresi'ne konuştu.

Konuşma esnasında bir grubun "İşçilere kadro" diye slogan atması üzerine Erdoğan, "İşçilerin hepsi kadrolarını almıştır. Aldığını anlamayanlar lütfen gitsinler bunu bilenlerden öğrensinler" diye cevap verdi.

''SLOGANİK BİR GENÇLİK İSTEMİYORUZ''

Erdoğan ardından sözlerine şöyle devam etti;

"1 milyona yakın insana şu anda kadroları verilmiştir. Ama siz hala 10 kişi 15 kişi bunu anlamış değilsiniz. Bütün bu attığımız adımlar birilerini şımartmasın. Kimsenin yapamadığını, cesaret edemediğini AK Parti iktidarı olarak bizler yaptık ve 1 milyona yakın taşerona kadrolarını vermek suretiyle iş sahibi yaptık. Yani ne yapıldığını ne edildiğini bilmeden sloganik bir gençlik biz istemiyoruz.''

''BÜTÜN ELEMANLARA KADROLARI VERİLDİ''

''Böyle bir şey olamaz.'' diyen Erdoğan, ''Benim Cumhurbaşkanlığımda bir defa bütün elemanlara kadroları verildi ve bu  elemanlar yeni kadrolarıyla en azı 450-500 lira artı zam almak suretiyle 1000 liraya kadar varan artı zamla yollarına davam ediyorlar. Bunu mu söylememi istiyorsunuz ?'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 15:58
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. AK Parti İl Başkanı
  3. taşeron işçi
  • müslimmüslim1 sa önce
    ?!?.. tamamda alınmayanlar var. onlar sesini duyurmasın mı?
  • Ömer GençÖmer Genç1 sa önce
    Bizim millet kadroya geçmek denilince yan gelip yatarak maaş almak sanıyor.Kadro işi kesinlesince emin olununca ...istirahat başlar ..
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