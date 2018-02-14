Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuray Hafiftaş’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.14 Şubat 2018 Çarşamba 22:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türk Halk Müziği’nin değerli sesi Nuray Hafiftaş’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan; her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.”
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