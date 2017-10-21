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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikâh şahitleri oldu

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile dünya evine girdi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikâh şahitleri oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ise çifte nikah şahitliği yaptı.

Beşiktaş’ta forma giyen deneyimli oyuncu Gökhan Töre, Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen tören ile Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Sultan karakterini canlandıran dizi oyuncusu Esra Bilgiç ile evlendi.

Düzenlenen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler, Teknik Direktör Şenol Güneş, takım arkadaşları, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve aile dostları katıldı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 22:49
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Emine Erdoğan
  3. Fikret Orman
  4. Beşiktaş
  5. Gökhan Töre
  6. Sait Halim Paşa Yalısı
  7. Diriliş Ertuğrul dizisi
  8. Esra Bilgiç
  9. Şenol Güneş

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