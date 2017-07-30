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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi eşi Vahide Şefkatlioğlu'nun oğlunun düğününde nikah şahitliği yaptı

30 Temmuz 2017 Pazar 10:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi eşi Vahide Şefkatlioğlu'nun oğlunun düğün töreninde nikah şahidi oldu.

Erdoğan, Ömer Şefkatlioğlu ile Merve Cennetkuşu çiftinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'ndeki düğün törenine gelişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen düğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya nikah şahitliği yaptı.

Törene, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım da törene çiçek gönderdi.

Erdoğan, törenin ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:44
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Konya
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  6. Ahmet Davutoğlu
  7. Binali Yıldırım
  8. Kadir Topbaş
  9. Vasip Şahin
  10. Recep Tayyip
  11. Göksu
  12. Esenler
  13. Burhan Kuzu
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