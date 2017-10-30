Cumhurbaşkanı Erdoğan neden bu yolu tercih etti?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında AK Partili belediyelerde yaşanan istifaları değerlendirdi. İstifaların CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle geldiğini hatırlatan Selvi, Türk siyasetinde ilk kez böyle bir olay yaşandığını söyleyerek, “Erdoğan neden bu yolu tercih etti?” sorusuna cevap verdi.

HEDEF 2019 SEÇİMLERİ

Selvi, istifaların perde arkasında 2019 yılında yapılacak seçimlerin olduğunu söylerken, “Erdoğan, 2019 seçimlerinde ilk kez 50 artı 1’le seçim kazanılacağı için, adımlarını ona göre atıyor. Şimdi evin içini düzenliyor. AK Parti’yi 2019 seçimlerine hazırlıyor. AK Parti’deki değişimi gerçekleştirdikten sonra söylem ve politikalardaki değişime yönelecek.” İfadelerini kullandı.