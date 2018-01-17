Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak'ı telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yozgat ziyaretinde göremeyince gözyaşlarına boğulan minik kıza Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalmadı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak'ı telefonla aradı

Yozgat’ta gerçekleştirilen AK Parti İl Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemediği için gözyaşına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek’in üzüntüsüne Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalmadı.

Külliye'ye davet etti

Irmak Ayşe İstek ve ailesiyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik kızı ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti. Telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Irmak Ayşe’nin heyecanı gözlerinden okundu. Ayşe Irmak’a Ankara’ya neden gelmediğini sordu ve “Yozgat’a geldim ama o gün çok kar vardı sen üşürsün diye baban seni eve götürmüş” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Irmak Ayşe ve ailesini Külliye’ye beklediğini ve heyecanlanmaya başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik kız ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irmak Ayşe’nin babası ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından bugün de Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da Ayşe Irmak ile telefonda görüştü. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Irmak Ayşe’ye hayatında başarı dileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyareti sonrası kendisini ve ailesini de davet ederek görüşmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüğü için mutlu olduğunu söyleyen 4 yaşındaki Irmak Ayşe ise heyecanlı olduğunu söyleyerek Pazartesi günü Ankara’ya gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini dile getiren minik kız, "Cumhurbaşkanımızın yanına gidip onunla görüşeceğim” dedi.

'Sürekli adını sayıklıyordu'

Ayşe Irmak’ın babası Ziya İstek ise yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ’a teşekkür ederek, “İnanın bizim beklemediğimiz bir olaydı. Kızımızın çocukluktan beri sürekli takip ettiği adını sayıklıyordu ve görmek istiyordu. Yozgat’a geldiği zamanda göremediği için de çok ağladı. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun dün akşam bizi aradı. Mutlu olduk, bizi onure etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi bizi de davet etti, Pazartesi günü de gidip kendisini göreceğiz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 14:19
  1. Yozgat
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Irmak Ayşe İstek
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP karpuz gibi yarıldı
    1. CHP karpuz gibi yarıldı
    2. Pizza motorunu soyan kadınlar güvenlik..
    3. Batan tanker için robot denizaltı!
    4. Trabzonsporlu taraftarlar 'şike..
    5. İşte Kanal İstanbul güzergahındaki..
    6. Bunlar da cep telefonu tarlaları:..
    7. Canlı yayın yapıp evlerine..
    8. Annesiyle yürüyen küçük çocuğa öyle..
    9. Hem ağladı hem de ağlattı!
    10. Nevşehir’de 150 adet uyuşturucu hap..
    11. Uçak gövdesi parçaları Bursa'dan
    12. Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı..
    13. Gri pasaport başvurularına titiz..
    14. TBMM'ye bedelli askerlik yağmuru
    15. Bolu'da kedisine sarılıp evinin..
    16. Ömer Ali Şahiner'den flaş açıklama:..
    17. iPhone X'a rakip geliyor
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Doğalgaz alım terminalinin inşaatına..
    20. Patriotlar görevde!
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…
    Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya ve Çin...
    Türk lider Trump'ı böyle uyardı! Rusya ve Çin...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması