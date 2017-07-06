Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Merkel'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Merkel ile bir araya geldi.

Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, basının karşısında el sıkıştıktan sonra görüşmeye geçti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Erdoğan ile Merkel'in basına kapalı görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.