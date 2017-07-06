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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabulü sona erdi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Merkel'i kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Merkel ile bir araya geldi.

Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, basının karşısında el sıkıştıktan sonra görüşmeye geçti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Erdoğan ile Merkel'in basına kapalı görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 21:46
  1. erdoğan merkel
  • Guclu TurkiyeGuclu Turkiye22 dk önce
    Yazimi beğenmeyen hangi vatan hayini..Tayip babanin yaptiklari gözünüze dizinize dursun..
  • ziroziro44 dk önce
    tırnaklarını niye yiyormuş aca korktuğu veya birşey mi dokundu
  • guclu turkiyeguclu turkiye54 dk önce
    Acba Hayatindaher yonden vasifli olan bi erkek gordunmuyakisiklli karizmatik tam bi turk erkekigi gozun bi erkek gorsun......baskanimizin.yüzüne utanmadan masil bakacaksin....yaziklar olsun merkel sana
  • ahmet oztürkahmet oztürk56 dk önce
    Bu görüşmeden bir şey çıkmaz reis atar sıkar yapamıyacağı şeyleri söyler merkelde kaale bile almaz onlar reisi çözdü biz millet olarak yeeni çözüyoruz,Almanlar bizi bundan sonrada aşağılamayı devam ederler,çünkü kararlı bir yaptırım uygulayacak lider yok bizde,bize gelir reis şunu yaparız avrupaya bunu yaparız Almanya'ya,yapılan bir şey varmı eyy millet varmı bir yıldır kürsüden atıp sıktıklarının hangisini yaptı reis,bizden eveti aldı,idam unutuldu,ab ye yaptırımlar unutuldu,alman vakıflarının tamamı bile kapatılmadı,afrin ve munbiç operasyonlarındada bize yalan söyledi abd nin yalanlarına inandı ypg güçlendi,eyy milletim uyanın artık
  • Türk vatandaşı Türk vatandaşı 1 sa önce
    YENİ AKİT YİNE İŞ BAŞINDA ALMANYA BAŞBAKANI KİM
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Op reisin elini..akilli ol..simdilik affettik ..bi daha yapma:))
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