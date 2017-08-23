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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mattis randevusu başladı!

Türkiye'yi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Mattis'in önüne gelecek dosyalar arasında YPG, Irak Kürt yönetiminin referandum kararı, Suriye ve Rusya başlıkları var. İlişkilerin dip noktada olduğu Türkiye ve ABD arasındaki temaslar, önümüzdeki dönemde belirleyici rol oynayacak.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mattis randevusu başladı!

Tarihin en kötü dönemlerinden birini geçiren ABD-Türkiye ilişkilerinde, bugün kritik bir ziyaret gerçekleşiyor. Ankara'nın karşı çıkmasına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile Rakka operasyonuna girişen ABD, Savunma Bakanı James Mattis'i Türkiye'ye gönderdi. Mattis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyor. Mattis'in beraberinde bir ABD heyeti de var.

Türkmen kenti Telafer'i terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonunun başlamasından hemen sonra gerçekleşen ziyaretin ana gündemi YPG/PKK, Irak Kürt yönetiminin referandum kararı, Suriye ve Rusya olacak.

Eski Başkan Barack Obama döneminde kopma noktasına gelen Ankara-Washington hattı, Trump'ın başkan seçilmesiyle de yeni bir dönemin kapısını aralayamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Donald Trump, Türkiye'nin özellikle YPG beklentilerini karşılayacak bir adım atmış değil. James Mattis'in başında bulunduğu Pentagon, YPG'ye şimdiye kadar 1300 TIR'dan fazla silah ve mühimmat göndermiş durumda.

Türkiye, Suriye'nin en kuzeybatısında bulunan YPG kontrolündeki Afrin'e her an operasyon yapabilir. Mattis'in temaslarında Afrin'in de gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD ve Türkiye arasındaki bir başka sıcak başlık, Kuzey Irak'taki referandum. Mesut Barzani'nin 25 Eylül'de yapmaya hazırlandığı referanduma Washington da karşı çıkıyor. Mattis'e referandumun iç savaşı tetikleyebileceğini aktaracak Ankara, bunun kabul edilemez olduğunu belirtecek. Dün Irak'ı ziyaret eden James Mattis, Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı S-400 füzeleri, Suriye'deki son durum masaya gelecek diğer dosyalar olacak.

Ankara-Washington arasında bir yılı aşkın bir süredir sıcaklığını koruyan bir diğer konu, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in iadesi. Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iade için çok sayıda dosyayı ABD'ye göndermişti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:49
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