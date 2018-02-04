Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede Zeytin Dalı Harekatı ile Soçi Zirvesi ele alındı.

04 Şubat 2018 Pazar 00:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi hakkında görüş teatisinde bulunmanın yanı sıra ikili ilişkilere de değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin herhangi bir ülkenin toprağında gözü olmadığına dikkati çekerek, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin'i PYD-YPG, DEAŞ gibi terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini vurguladı.

Harekat hakkında bilgi paylaşımında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PYD/YPG terör örgütünün Hatay ve Kilis illerine roket saldırıları düzenlediğini aktardı.

İki lider, Suriye'deki siyasi süreç başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkilere dair konularda yakın temasta olma hususunda mutabık kaldı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 00:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aykut Kocaman'dan flaş Ozan Tufan itirafı
    1. Aykut Kocaman'dan flaş Ozan Tufan..
    2. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın:..
    3. ABD'de gripten ölenlerin sayısı 53'e..
    4. Alex için flaş Galatasaray iddiası
    5. Real Madrid'te çöküş devam ediyor!
    6. Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal..
    7. CHP’nin kurultayına katılmayan eksik..
    8. Galatasaray ve Trabzonspor o kaleciyi..
    9. İlber Ortaylı’dan Hatay çıkışı!
    10. Fenerbahçe'de yönetim istifa ve Ali..
    11. Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 2 puan..
    12. Düşürülen Rus uçağı ile ilgili ABD’den..
    13. Ne bekliyor insanlar! Buraya gelip..
    14. Aykut Kocaman: Giresun'da söylemiştim..
    15. YÖK 'sessiz devrimi' tamamladı
    16. Karamollaoğlu: HDP'lilerle de..
    17. Yoğun saldırılar sürüyor: 16 sivil öldü
    18. ABD bir ülkeyi daha hedef aldı
    19. Ümit Özat: Karşılaşma çok iyi geçti
    20. Aykut Kocaman: Onlarca şut ama..
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda bir tank saldırıda isabet aldı
    İran'dan flaş Türkiye açıklaması
    İran'dan flaş Türkiye açıklaması

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'
    Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti