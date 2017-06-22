Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü! Mutabık kalındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı ile görüştü. Görüşmede Katar krizinin giderilmesi için çabaların artmasında mutabık kalındığı öğrenildi.22 Haziran 2017 Perşembe 02:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da veliaht prenslikte yapılan görev değişikliğinin hayırlara vesile olmasını dileyerek tebriklerini iletti.
G20 ZİRVESİNDE GÖRÜŞECEKLER
Telefon görüşmelerinde, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin önümüzdeki süreçte daha da güçlendirilmesi konusunda kararlılık vurgulandı.
Bölgede Katar ekseninde yaşanan gerilimin sona erdirilmesine yönelik çabaların artırılması hususunda mutabık alındı.
Prens Muhammed bin Selman'a veliaht prenslik görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suud Kralı Selman'ın G20 vesilesiyle Hamburg'da yüzyüze görüşmeyi kararlaştırdıkları öğrenildi.