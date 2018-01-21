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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
21 Ocak 2018 Pazar 15:22
Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:22
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