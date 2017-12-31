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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
31 Aralık 2017 Pazar 14:36
Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 14:36
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