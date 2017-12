Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

İl kongresi öncesi halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bölmek, parçalamak istiyor ama biz bunu Rabia'mızla geri çevireceğiz. Onların bu gayretleri bizi birbirimize daha çok yaklaştıracak. Makam mevki hepsi geçici. Düşünün ne olacak 2 metreküplük bir yere bizi gömecekler. Ölümden kaçmak var mı?" dedi. Vatanımızı parçalamak isteyen şu an bedelini ödüyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin huzurunu bölmeye kimsenin hakkı yok. Birliğimizi beraberliğimizi bozdurmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devlet tanımıyoruz. Öyleyse ne yapacağız bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Ana muhalefetin başındaki zatın 15 Temmuz şehitlerinin yanında değil de onları şehit eden hainlerin yanında durduğunu görüyoruz. Çıkmış diyor ki tek tip kıyafet giyenlerin yakınları üzülmeyecek mi? Ya sen ne cins bir adamsın. Sen benim şehitlerimin gazilerimin yakınlarını düşünmüyorsun. Darbeyi televizyondan izleyenden ne beklersin. Veriyorlar eline 3-5 paçavra onları sağlayarak güya muhalefet yapıyor. Buraya gelirse ona 251 şehit ailesinin acısını sorun.

SEVSİNLER SENİ, İSPATI ORTADA İŞTE



Utanmadan 'Cumhurbaşkanı bana haber verseydi beklerdim' diyor. Ben haberi tüm milletime verdim. Biz telefonlarla haberi verdiğimizde on binler, yüz binler meydanlara yürüdü. İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiğim zaman on binler oradaydı. Ama sen öyle bir tipsin ki orada on binleri görüyorsun, tankların sorumlularıyla ekibin görüşüyor, anlaşıyor. Oradan kaçıp Bakırköy'e gidiyorsun. Bu karakter meselesi. Bu cibiliyet meselesi. Bir de 'Darbe olsa karşısına dikilirim' diyorsun. Sevsinler... İspatı ortada, kaçtın gittin.



SENİN HAYATIN YALAN



Bu millet senin nasıl bir yalancı olduğunu biliyor senin hayatın yalan.Bu kişi hayatının hiçbir döneminde milletimizin, devletimizin hakkını hukukunu savunmamıştır. Hep fitnenin, ayrıştırmanın peşinde olmuştur. Tüm terör örgütlerine destek vermiştir. PKK'nın destek verdikleriyle kol kola yürüyen kişi değil mi? Onlar destek verdi, güya Hakkari'de miting yaptı. Bu iş yürek işi. Bu öyle lafla yürümüyor.



BİZ BAY KEMAL GİBİ GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEDİK



Biz bu noktaya 40 yıllık bir siyasi mücadele ile geldik. Bay kemal gibi gökten zembille inmedik.