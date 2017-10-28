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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da konuşuyor...
28 Ekim 2017 Cumartesi 14:32
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan
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