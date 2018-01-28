Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Çorum'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şu anda dışarıda salonun içinden 3 kat daha fazla Çorumlu kardeşlerim vardı. Onları selamlamadan yapamazdık, şimdi sizinle beraberiz. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle bizi karşılayan tüm vatandaşlarıma şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.Erol Olçok'u ve onun yiğit evladı Abdullah kardeşimi rahmetle yadediyorum. Onlar 15 Temmuz gecesi 'mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir ok gibi ileri atıldılar.

AFRİN'DE 20 ŞEHİDİMİZ VAR

Afrin'de 20 kadar gerek Mehmetçik gerekse ÖSO olmak üzere şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimizin ruhları için El Fatiha. İnşallah Afrin için komuta merkezinden, gittim, ziyaret ettim. İhtiyacımız var dendiği zaman önce ben ondan sonra da siz benimle beraber... Biz şu terbiye ile yetiştik: Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.

ALLAHSIZLAR ANLAMAZ...

Meşhum gecede baba oğul şehadete yürüyerek nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanını baba-evlat yazdılar. Allah bizden yanadır. Bunu Allahsızlar anlamaz.

484 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu sabah itibarıyla komutanımızla görüştüm ve şu an itibarıyla bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Burseya tepesi de düşmek üzere. Alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur.

2019 SEÇİMLERİNDE DAHA İYİ BİR TABLO BEKLİYORUZ

Demokrasiye, milli iradeye sahip çıkan tüm Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yüzde 83'lük oy oranları ile Türkiye'de ilçeler arasında ilk yüze giren, Boğazkale, Uğurludağ, Bayat'a özellikle teşekkür ediyorum. Alaca, haydi bakalım yarışa. İnşallah 2019 seçimlerinde Çorum'dan daha iyi bir tablo bekliyoruz. Çorum bunu yapar mı? Çorum bunu başarır mı? Çorumlu kardeşlerim inşallah başkaları ile değil, kendisi ile yarışacak.